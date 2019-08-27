В Турции обвалился автомобильный мост: в воду упали два человека и микроавтобус (ВИДЕО)

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В турецком городке Терме рухнул автомобильный мост. В результате происшествия в воде оказались двое людей и один автомобиль.

В Турции в городе Терме обрушился автомобильный мост. Об этом сообщают местные СМИ, информирует enovosty.com/news.

Во время инцидента в воду упали двое людей. К счастью, они отделались небольшими травмами. Помимо них, в воду рухнул и микроавтобус. Во время обвала автомобиль был припаркован возле злополучного места.

Мэр города Али Клич уже прокомментировал ситуацию с обвалом автомобильного моста. Он заявил, что одной из причин происшествия стали чрезмерные осадки. Он также напомнил, что в последнее время дорога через мост была практически перекрыта, но некоторые люди все равно ею пользовались, что и поспособствовало аварии.

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Напомним, что и в Украине на днях случилось обрушение моста. Инцидент произошел в Харькове 25 августа. К счастью, во время обвала не пострадали ни люди, ни автомобили. Частичный обвал произошел над железнодорожными путями.