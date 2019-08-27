В Киеве неизвестные подожгли микроавтобус

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В столице группа неизвестных людей совершила поджег микроавтобуса. К счастью, никто из находившихся в машине, не пострадал.

В ночь с 26 на 27 августа в Киеве неизвестные подожгли микроавтобус. В тот момент в салоне автомобиля находилось четыре человека. Об этом передают сотрудники пресс-центра столичной полиции, информирует enovosty.com/news.

Пострадавшие рассказали правоохранителям, что первоначально нападавшие задули окна машины слезоточивым газом. Удалось также рассмотреть, что группировка состояла из восьми людей. Неизвестные были одеты в черную одежду, лица прикрывали маски. Никаких опознавательных знаков на них не было, сообщили пассажиры микроавтобуса.

Мужчины, находившиеся в машине, после распыления газа быстро выбежали из салона. В этот же момент бандиты закинули в автомобиль зажигательную смесь.

После того, как вспыхнул огонь, поджигатели сбежали с места происшествия. Пострадавшие вызвали правоохранителей, а также сотрудников ГСЧС. Полиция уже открыла уголовное дело по факту хулиганства. Неизвестные преступники объявлены в розыск, им угрожает семилетнее тюремное заключение.

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