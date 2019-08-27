На Черниговщине горят пять торфяников

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В Черниговской области спасатели пытаются потушить пять торфяников. Два из них пылают уже на протяжении двух последних недель.

На Черниговщине продолжают тушить торфяники. На данный момент горят пять очагов. Об этом передают сотрудники ГСЧС области, информирует enovosty.com/news.

В пресс-службе отметили, что дольше всех горят два торфяника, расположенных в Семеновском районе. Они впервые загорелись почти две недели назад.

Остальные три горящих торфяника были обнаружены спасателями на днях. 26 августа был зафиксирован пожар в Талалаевском районе возле Красного Колядина. Здесь территория распространения огня составляет 0,5 гектаров.

Сегодня, 27 августа, также поступила информация о горении еще двух очагов – неподалеку Оленовки Борзнянского района и возле села Салейки Черниговского района. Торфяники охвачены огнем на площади 1,1 и 1,5 гектаров соответственно.

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Сегодня, по состоянию на полдень, 56 спасателей ГСЧС были задействованы в мероприятиях по ликвидации огня на торфяниках в Черниговской области.

По мнению самих пожарных, возгорание торфяников произошло по вине местных жителей. Именно неосторожное обращение с огнем могло повлечь такие последствия.