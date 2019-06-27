В России разбился пассажирский самолет

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Пассажирский самолет Ан-24 в четверг, 27 июня, совершил катастрофическую аварийную посадку на севере Бурятии, что находится на территории РФ. Об этом сообщает пресс-служба главы республики Бурятии Алексея Фишева.

Известно, что по итогу катастрофы было травмировано около семи человек, а пилоты лайнера погибли тут же на месте. «В результате погибли двое пилотов, пассажиры живы. Спасены 42 взрослых и один ребенок. Семь человек получили ранения», — сообщил пресс-секретарь, информирует enovosty.com/news.

Известно, что разбившийся лайнер совершил свою аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска, а сам транспорт является самолетом серии «Ан-24» и принадлежит авиакомпании «Ангара». За информацией ведомства известно, что самолет вылетел в небо утром четверга за рейсом Улан-Удэ — Нижнеангарск, однако уже почти сразу после поднятия ввысь у транспорта отказал один из двигателей. Из-за сложившейся ситуации экипаж принял решение вернуться в аэропорт.

Согласно предварительной информации, неудачный возврат транспорта обусловлен тем, что при посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 м и совершил столкновение с зданием очистных сооружений. Из-за этого, по словам пресс-службы Фишева, и произошло возгорание самолета.