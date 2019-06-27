В Никополе вор пять раз за неделю ограбил один и тот же магазин

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На Днепропетровщине замечен очень сообразительный вор. Мужчина в течении недели 5 раз наведывался в один и тот же магазин. Каждый раз грабитель прятал товар под одеждой и выходил из здания.

В Никополе Днепропетровской области правоохранители задержали серийного грабителя. Он на протяжении одной недели пять раз ограбил одну и ту же торговую точку. Об этом сообщили в пресс-ведомстве областной Нацполиции, информирует enovosty.com/news.

Сообщение в полицию поступило от администратора магазина. Тот жаловался на нехватку в торговом зале некоторых товаров. В частности, из прилавка пропали музыкальная колонка, некоторая одежда и белье.

На вызов прибыли правоохранители. Они принялись просматривать видео с камер наблюдения. В итоге было замечено, как один из покупателей прячет под одежду товары, расположенные на полках. Мужчина мастерски проходил мимо охраны, та его даже не замечала.

Данную схему вор применял пять раз на протяжении 7 дней. За это время он украл 12 вещей.

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Подозреваемый уже задержан. Им оказался 37-летний местный житель. Следователь и местная прокуратура уже сообщили ему о подозрении по статье 185 части 2 УКУ (кража). Мужчине на данный момент грозит 5 лет заключения.