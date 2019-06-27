На Полтавщине мотодельтаплан потерпел крушение: есть жертвы (ВИДЕО)

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В Полтавской области упал мотодельтаплан. Летающий аппарат рухнул в поле подсолнухов. В результате аварии умерло двое людей.

Возле города Кобеляки на Полтавщине мотодельтаплан потерпел крушение. Аппарат упал на поле. Жертвами стали два человека. Об этом заявили специалисты пресс-службы ГСЧС Украины, информирует enovosty.com/news.

Спасатели оперативно прибыли на место трагедии. Осмотрев территорию падения, было определено, что авария произошла на окраине Кобеляк, неподалеку поселка Подгора.

После падения дельтаплан не вспыхнул, очага огня обнаружено не было. Несмотря на это, падение унесло жизни людей. Погибли двое мужчин: одному было 27 лет, а другому – 40. Они оба были местными жителями.

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Справка. Мотодельтаплан является летательным аппаратом, оснащенным крылом дельтаплана и винтомоторной системой, создающей тягу. Также данный аппарат имеет шасси, использующееся во время взлета и приземления. В основном, это транспортное средство имеет три колеса, одно или два сидения.

Согласно задумке, если у мотодельтаплана во время полета отказывает двигатель, он способен планировать как обычный дельтаплан. Пилот может спланировать и сесть на подходящую местность. Минимальная скорость полета составляет 45 км/ч.

Запатентовал изобретение дельтаплана в 1974 году французский изобретатель Жерар Тавено.