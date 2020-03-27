Что происходит на границе: тысячи украинских заробитчан пытаются прорваться домой из Польши (ВИДЕО)
Пограничники отчитались, что пропустили уже 7,4 тысячи человек, но желающие продолжают прибывать.
Фото: Тоня Квитка, информирует enovosty.com/news.
Тысячи украинцев выстроились в огромные очереди на границе с Польшей в надежде вернуться на родину до закрытия въезда из-за коронавируса. Многие люди стоят без масок, при этом никто не соблюдает безопасную дистанцию. С 28 марта въезд в Украину будет закрыт.
«Наблюдается скопление людей в пунктах пропуска смежных стран. Сегодня до полудня на границе с Польшей уже осуществлён пропуск 7,4 тысячи таких путешественников, это больше, чем вчера за все сутки», — сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Очереди наблюдаются на пунктах пропуска Краковец, Ягодин и Рава-Русская. При этом люди стоят очень близко друг к другу, далеко не у всех есть медицинские маски. После многочасового ожидания многие просто сидят на земле. Некоторые говорят, что приехали к границе ещё накануне вечером, но конца мучениям людей не видно.
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Что происходит на границе Польши и Украины:
Publiée par Yuriy Lobko sur Vendredi 27 mars 2020
Publiée par Yuriy Lobko sur Vendredi 27 mars 2020
Нескінченна чергу на польському кордоні.
Натовпи українців, охочих потрапити додому, чекають, коли їх пропустять на українську сторону, звідти їх повинні забирати автобуси. І таке тут відбувається щодня. На відео показаний пункт пропуску Дорогуськ-Ягодин. pic.twitter.com/ydgesit5GI
— Highlander Freeman (@highlander_free) March 26, 2020