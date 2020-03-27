Что происходит на границе: тысячи украинских заробитчан пытаются прорваться домой из Польши (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Происшествия » Что происходит на границе: тысячи украинских заробитчан пытаются прорваться домой из Польши (ВИДЕО) Что происходит на границе: тысячи украинских заробитчан пытаются прорваться домой из Польши (ВИДЕО)

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Пограничники отчитались, что пропустили уже 7,4 тысячи человек, но желающие продолжают прибывать.

Фото: Тоня Квитка, информирует enovosty.com/news.

Тысячи украинцев выстроились в огромные очереди на границе с Польшей в надежде вернуться на родину до закрытия въезда из-за коронавируса. Многие люди стоят без масок, при этом никто не соблюдает безопасную дистанцию. С 28 марта въезд в Украину будет закрыт.

«Наблюдается скопление людей в пунктах пропуска смежных стран. Сегодня до полудня на границе с Польшей уже осуществлён пропуск 7,4 тысячи таких путешественников, это больше, чем вчера за все сутки», — сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Очереди наблюдаются на пунктах пропуска Краковец, Ягодин и Рава-Русская. При этом люди стоят очень близко друг к другу, далеко не у всех есть медицинские маски. После многочасового ожидания многие просто сидят на земле. Некоторые говорят, что приехали к границе ещё накануне вечером, но конца мучениям людей не видно.

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Что происходит на границе Польши и Украины:

Publiée par Yuriy Lobko sur Vendredi 27 mars 2020

Publiée par Yuriy Lobko sur Vendredi 27 mars 2020