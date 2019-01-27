В Запорожье совершено разбойное нападение на отделение почты

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Мужчина организовал нападение на запорожское отделение почты. Полицейские уже задержали подозреваемого грабителя.

В Запорожье произошло нападение на одно из почтовых зданий. Об этом сообщили сотрудники Нацполиции области, информирует enovosty.com/news.

По словам правоохранителей, вчера, 26 января, где-то в 16:40 в отделение поступил звонок с заявлением об ограблении почты, расположенной на ул. Товарищеской. На место нападения отправился патруль правоохранителей, а также оперативно-следственная группа.

В ходе установления обстоятельств сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник пришел на почту и попросил кассира разменять ему большую денежную купюру. После этого он отобрал деньги, которые в кассе считала женщина. Пострадавшая (год рождения — 1987) оперативно покинула отделение и попыталась словить убежавшего вора. Однако злоумышленник вытянул похожий на оружие предмет и начал угрожать ей. Женщина успела заметить, что во время погони из ближайшей улицы выехала машина.

В Запорожье сражу же объявили операцию «Сирена». Неподалеку ДнепроГЭС патрульные заметили автомобиль, похожий на описанный кассиршей. В его салоне сидел гражданин, который сильно напоминал злоумышленника. На данный момент подозреваемый задержан.

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