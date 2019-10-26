В черниговской школе зафиксирована вспышка гепатита: возбуждено уголовное дело

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В Чернигове из-за вспышки гепатита А в одной из местных школ возбуждено уголовное дело. На данный момент полицейские возбудили уголовное производство.

Как передает пресс-центр ГУНП Черниговщины, по факту заболевания детей в школе №7 возбуждено уголовное производство. В рамках открытого дела фигурирует статья о нарушении санитарных норм и правил, информирует enovosty.com/news.

Согласно украинскому законодательству, подобное нарушение влечет за собой штрафы, шестимесячный арест или ограничение свободы до трех лет.

Напомним, вчера, 25 октября, стало известно, что в черниговской школе №7 13 людей заболели гепатитом А. Среди заболевших есть как школьники, так и сотрудники пищевого блока.

Эксперты проводят лабораторные анализы еды, находящейся в школьной столовой и буфете.

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Справка. Гепатит А является вирусным заболеванием печени, возникающим из-за употребления зараженной пищи, воды или во время контакта с инфицированным человеком. Данный тип гепатита полностью излечивается. У человека после лечения формируется иммунитет на всю жизнь. Риск заражения повышает плохая санитария, игнорирование гигиены и отсутствие чистой воды.