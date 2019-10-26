На Днепропетровщине произошла утечка азота

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В Днепропетровской области сотрудники ГСЧС ликвидировали утечку азота.

На Днепропетровщине специалисты ликвидировали утечку азота. Данное вещество распространялось из прицепа фуры. Об этом передает пресс-центр ГСЧС, информирует enovosty.com/news.

Инцидент произошел вчера, 25 октября, в вечернее время. Причиной послужили неисправности клапана на автоцистерне. Именно сквозь него выходил азот. Информация в службу спасения поступила приблизительно в 22:00.

Утечка произошла на грузовике марки КамАЗ, расположенном возле населенного пункта Павлоград.

В 22:37 специалистам удалось ликвидировать неисправность. Вместе с водителем они устранили поломку клапана и остановили утечку химиката.

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Эксперты сообщают, что данное происшествие не нанесло вреда окружающей среде. Жертв и пострадавших также нет. К ликвидации утечки было привлечено девять сотрудников ГСЧС и два служебных автомобиля.

Напомним, что в начале октября в Днепре спасатели ликвидировали подобную утечку. Тогда из автомобильной цистерны просачивался раствор хлорида железа. Было установлено, что водитель проигнорировал правила и не разместил опознавательных знаков токсичных веществ на автоцистерне. В результате утечки вещество разлилось на асфальт. Площадь загрязнения составляла 15 х 2,5 метра.