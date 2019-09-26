Во Львове строительный кран рухнул на супермаркет

Главная » Последние новости » Происшествия » Во Львове строительный кран рухнул на супермаркет Во Львове строительный кран рухнул на супермаркет

Закрыть Отправить

Сегодняшним утром во Львове на здание торгового центра во Львове упал строительный кран. Известно, что в больницу попала крановщица. Во время происшествия ее зажало железными конструкциями.

Сегодня, 266 сентября, в утренние часы во Львове упал кран. Это сооружение обрушилось на крышу супермаркета «Арсен», информирует enovosty.com/news.

Сам кран стоял на соседнем с торговым центром участке. Он находился на территории строительной фирмы «Авалон». Очевидцы рассказали журналистам, что кран рухнул на складские помещения супермаркета.

Известно, что из-за данного инцидента пострадали хозяйственные помещения и склады «Арсена». Помимо этого, в медучреждение была госпитализирована крановщица. Во время происшествия работницу зажала конструкция. О состоянии здоровья пострадавшей пока ничего неизвестно.

Строительная компания «Авалон» уже сообщила, что служебное расследование начато. Правоохранители пытаются установить причины и все подробности случившегося сегодня утром инцидента.

Читайте: Во Львове выходили девочку, родившуюся с весом 480 г (ВИДЕО)