В аквапарке Ужгорода погиб ребенок

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Известно, что мальчик лет семи вчера вечером утонул в ужгородском аквапарке.

Отметим, что трагедия случилась еще вчера около девяти вечера. Мальчика бессознания

доставили в районную больницу. Но, к сожалению, ребенка спасти не удалось. Он умер, не приходя в себя, информирует enovosty.com/news.

После проведенной судмедэкспертизы стало известно, что ребенок скончался из-за попадания воды в легкие.

Известно, что в аквапарк ребенка привела его тета, которая проживает в Ужгороде. Ребенок вместе с родителями жил в селе Довге Иршавского района. Сейчас полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.