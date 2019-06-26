В аквапарке Ужгорода погиб ребенок
Известно, что мальчик лет семи вчера вечером утонул в ужгородском аквапарке.
Отметим, что трагедия случилась еще вчера около девяти вечера. Мальчика бессознания
доставили в районную больницу. Но, к сожалению, ребенка спасти не удалось. Он умер, не приходя в себя, информирует enovosty.com/news.
После проведенной судмедэкспертизы стало известно, что ребенок скончался из-за попадания воды в легкие.
Известно, что в аквапарк ребенка привела его тета, которая проживает в Ужгороде. Ребенок вместе с родителями жил в селе Довге Иршавского района. Сейчас полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.