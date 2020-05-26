Директор музея Гончара рассказал, как спецназ ГБР штурмовал здание музея (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Происшествия » Директор музея Гончара рассказал, как спецназ ГБР штурмовал здание музея (ВИДЕО) Директор музея Гончара рассказал, как спецназ ГБР штурмовал здание музея (ВИДЕО)

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Пётр Гончар подтвердил несанкционированный захват сотрудниками ГБР здания музея, при этом никаких документов, в том числе и решение суда, по его словам, предъявлено не было.

Как сообщает Директор музея Ивана Гончара, сотрудники ГБР без предупреждения, без предоставления документов выломали двери и ворвались в здание музея, заблокировав присутствующих там сотрудников, не разрешая им совершать телефонные звонки, информирует enovosty.com/news.

ГБР также выломали двери в помещение, где находилась экспозиция полотен, предоставленных семьей Порошенко.

Директор Музея предположил, что возможно сотрудники ГБР уже выносят дорогостоящие картины, которые находились в экспозиции музея.

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