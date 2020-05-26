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Директор музея Гончара рассказал, как спецназ ГБР штурмовал здание музея (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Происшествия » Директор музея Гончара рассказал, как спецназ ГБР штурмовал здание музея (ВИДЕО)
 
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Пётр Гончар подтвердил несанкционированный захват сотрудниками ГБР здания музея, при этом никаких документов, в том числе и решение суда, по его словам, предъявлено не было.

Как сообщает Директор музея Ивана Гончара, сотрудники ГБР без предупреждения, без предоставления документов выломали двери и ворвались в здание музея, заблокировав присутствующих там сотрудников, не разрешая им совершать телефонные звонки, информирует enovosty.com/news.

ГБР также выломали двери в помещение, где находилась экспозиция полотен, предоставленных семьей Порошенко.

Директор Музея предположил, что возможно сотрудники ГБР уже выносят дорогостоящие картины, которые находились в экспозиции музея.

Читайте: Историческое событие: Украинский спецназ станет частью сил НАТО

‼️ТЕРМІНОВОСпецназ ДБР штурмує музей Гончара та застосовує силу проти українців, які там зібрались.

Publiée par Європейська Солідарність sur Mardi 26 mai 2020


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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