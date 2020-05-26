Директор музея Гончара рассказал, как спецназ ГБР штурмовал здание музея (ВИДЕО)
Пётр Гончар подтвердил несанкционированный захват сотрудниками ГБР здания музея, при этом никаких документов, в том числе и решение суда, по его словам, предъявлено не было.
Как сообщает Директор музея Ивана Гончара, сотрудники ГБР без предупреждения, без предоставления документов выломали двери и ворвались в здание музея, заблокировав присутствующих там сотрудников, не разрешая им совершать телефонные звонки, информирует enovosty.com/news.
ГБР также выломали двери в помещение, где находилась экспозиция полотен, предоставленных семьей Порошенко.
Директор Музея предположил, что возможно сотрудники ГБР уже выносят дорогостоящие картины, которые находились в экспозиции музея.
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‼️ТЕРМІНОВОСпецназ ДБР штурмує музей Гончара та застосовує силу проти українців, які там зібрались.
Publiée par Європейська Солідарність sur Mardi 26 mai 2020