На Донбассе погибли четверо военных ВСУ

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Сегодня, в 13.45 час российские войска обстреляли из минометов украинские позиции в районе поселка Шумы. В результате обстрелов погибли четверо военнослужащих Объединенных сил.

Об этом сообщил в Фейсбук, 26 марта, журналист Юрий Бутусов, информируют Экономические новости.

По его словам, после ротации 503-го батальона морской пехоты российские войска резко усилили активность в данном районе. Ситуация не может не вызывать беспокойства, именно здесь одна из тех точек, где противник постоянно проводит обстрелы из гаубиц, минометов и стрелкового оружия».

Журналист напомнил, что именно в Шумах российское командование в ноябре 2020-го требовало провести «инспекцию» украинской линии обороны.

Бутусов считает, что высока вероятность, что в скором времени в районе Шумов может последовать российская атака для захвата передовых украинских позиций.

«Ситуация на фронте требует немедленной реакции Верховного Главнокомандующего и Верховной Рады», — подчеркнул журналист.