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В Киеве на глазах у прохожих мужчина провалился под лед

Главная » Последние новости » Происшествия » В Киеве на глазах у прохожих мужчина провалился под лед
 
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Из Днепра подняли мертвого рыбака. Прохожие видели, как мужчина провалился под лед.

Спасатели Киева подняли из Днепра тело мужчины, провалившегося под лед во время рыбалки. Об этом сообщают сотрудники ГСЧС, информирует enovosty.com/news.

Сообщение о происшествии поступило столичным спасателям сегодня, 26 января, в 10:33 от очевидцев трагедии. Люди сообщили, что на 50-метровом расстоянии от суши в Дарницком районе под лед провалился мужчина-рыбак.

Спасатели оперативно прибыли на место случившегося. Использовав водолазно-спасательное снаряжение сотрудники ГСЧС подняли из воды тело рыбака. Признаков жизни уже не было.

В пресс-службе также рассказали, что рыбаку пытались помочь прохожие. Однако тонкий лед помешал людям подобраться к проруби.

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Сейчас полиция выясняет все нюансы случившегося.

Справка. Спасатели напоминают, что во время зимней рыбалки необходимо быть предельно осторожными. Самым безопасным и прочным льдом считается тот, что имеет прозрачную текстуру и толщину не меньше 5 сантиметров. Самым опасным является тот, что получился из замерзлого снега, он не прозрачный и не однородный. Если вы случайно оказались на тонком льду, отходить назад рекомендуется скользящими шагами, не отрывая при этом ступни от поверхности.


Автор: Катерина Лукьянчук
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