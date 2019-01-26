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На Днепропетровщине в детском центре умер ребенок

Главная » Последние новости » Происшествия » На Днепропетровщине в детском центре умер ребенок
 
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В центре внеурочных занятий в городе Каменское Днепропетровской области внезапно скончалась девочка.

В детском центре Каменского на занятиях умерла 9-летняя девочка. Об этом сообщили сотрудники Каменской Нацполиции, информирует enovosty.com/news.

Сообщение о гибели девочки было получено отделением полиции сегодня, 26 января, в обед. На место происшествия выехала карета скорой помощи. Медики занимались реанимационными действиями, но ребенка вернуть к жизни не получилось.

Полицейские осмотрели тело погибшей, каких-либо телесных повреждений не найдено. На данный момент правоохранители определяют все подробности гибели ребенка.

В соцсетях жители Каменского сообщают, что девочке во время занятия резко стало плохо.

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Добавим, смерть 9-летней девочки – не единственный трагический случай 26 января. Сегодня ночью на Одесщине внезапной смертью также умерла годовалая малышка. Сообщение о гибели поступило в отделение Килийского полицейского участка. Медики сообщили, что смерть девочки не связана с эпидемией кори. Причина ее гибели непонятна. На данный момент правоохранителям и медикам удалось установить только то, что трехлетний братик умершей годовалой малышки был заражен менингококковой инфекцией. Сейчас ведутся тщательные расследования.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 181

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