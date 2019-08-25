В Харькове рухнул автомобильный мост (ВИДЕО)

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В городе Харьков обвалился большой участок автодороги.

В Харькове случилось обрушение автомобильного моста. Об этом передают сотрудники областной Нацполиции, информирует enovosty.com/news.

Происшествие случилось сегодня, 25 августа, в утреннее время. В 8:46 на линию «102» Новобаварского полицейского отдела поступило сообщение от харьковчанина. Было сказано, что одна из сторон автомобильного моста рухнула вниз. Речь шла о дороге, идущей от рынка «Лоск» до поселка Песочин.

На вызов оперативно прибыли правоохранители. Следственно-оперативная группа и руководители полицейского отдела осмотрели место обвала и подтвердили информацию.

К счастью, во время обрушения не пострадали ни люди, ни транспортные средства. На данный момент движение автомобилей по этому участку дороги заблокировано. Информация об инциденте зарегистрирована сотрудниками Новобаварского отделения полиции.

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Сейчас правоохранители пытаются установить все подробности происшествия. Также ведется следственная работа, выясняющая причины обрушения автомобильного моста в городе Харьков.