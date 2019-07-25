В США на 9-летнюю девочку напал бизон

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В США на территории национального Йеллоустоунского парка на девочку из Флориды напал огромный бизон. Зверь подбросил ребенка вверх на 3-метровую высоту.

В США пострадала маленькая девочка. Во время посещения Йеллоустоунского заповедника на 9-летнего ребенка напал бизон. К счастью, посетительница осталась жива, информирует enovosty.com/news.

Ей была оказана надлежащая медицинская помощь. Сейчас правоохранители устанавливают подробности происшествия.

Работники парка считают, что дикий зверь атаковал ребенка из-за того, что не было соблюдено одно из правил. Люди подошли очень близко к бизону. Известно, что как раз за 20 минут до нападения вокруг него собралась группа из полсотни людей.

Руководство Йеллоустоунского парка напоминает, что к бизонам, лосям и оленям нельзя подходить ближе, чем на 23 метра. К таким животным, как волки и медведи вообще не следует приближаться на 100 метров.

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В Сети уже появилось видео, заснятое очевидцем. На нем видно, как бизон приближается к трем людям. Мужчина и женщина начали убегать, а малышку зверь подкинул вверх на несколько метров.

Интернет-пользователи массово пишут, что девочка «родилась в рубашке».