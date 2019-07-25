В Перу проснулся вулкан: идет эвакуация населения

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В ночь с 24 на 25 июля в Перу активизировался вулкан Убинас. Власти решили начать эвакуацию населения. Вулканический пепел был уже зафиксирован даже на территории Боливии.

В Перу сегодня ночью проснулся вулкан Убинас. Власти опасаются нового мощного взрывы. Поэтому они приняли решение об эвакуации людей, проживающих на территории Керапи, Убинаса, Эскача, Уатауа, Тоноайя, Сакуайа, а также Сан-Мигеля, информирует enovosty.com/news.

В то время, когда просыпался древний вулкан, в поселении Убинас, находящемся на расстоянии 6 км от эпицентра происшествия, дрожали окна и рассыпались обломки породы размером до 5,5 см.

Сегодня, 25 июля, в утреннее время началась эвакуация первой группы. 500 человек отправлены в безопасное место, где они смогут переждать активность вулкана.

Справка. Первое извержения Убинаса было зафиксировано в 16 века. На протяжении 1550-1969 годов произошло 16 извержений. В последний раз перуанский вулкан просыпался 20 апреля 2006 года. Тогда близлежащие населенные пункты покрыло огромное облако пепла и ядовитых газов. Высота Убинаса составляет 5,67 км.

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