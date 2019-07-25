В Чернобыльской зоне отчуждения поймали собирателей черники

Главная » Последние новости » Происшествия » В Чернобыльской зоне отчуждения поймали собирателей черники В Чернобыльской зоне отчуждения поймали собирателей черники

Закрыть Отправить

В Чернобыльской зоне отчуждения задержали двух людей, которые занимались сбором черники. Они пытались вынести из опасной территории 21 килограмм ягод.

Как сообщают сотрудники столичной Нацполиции, в зоне отчуждения поймали собирателей черники, информирует enovosty.com/news.

Дух нарушителей заметили патрульные полицейские и пограничники, которые несли службу возле поселка Ясень. Правоохранители задержали 18-лентего юношу и 41-летнюю женщину.

И парень, и женщина оказались жителями Полесского района. Они специально пробрались в зону отчуждения, чтобы насобирать достаточное количество ягод.

Сотрудники полиции изъяли у них 21 кг черники.

Читайте: В Чернобыльской зоне нашли опасный радиоактивный объект

На данный момент на нарушителей составили админпротоколы согласно статье 461, предусматривающей игнорирование правил режима радиационной безопасности. Также сейчас решается вопрос о заведении уголовного производства по статье 267, части 1 УКУ.

Напомним, что это уже не первый случай сбора ягод в зоне отчуждения в 2019 году. В начале июля на этой же территории задержали двух мужчин. Двое жителей Киевской области насобирали вместе 30,5 кг.