В Германии польские дальнобойщики жестоко избили украинцев

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Происшествия

25.06.2020 г.
11:50В Германии польские дальнобойщики жестоко избили украинцев
09:51В Житомирской области молния за секунды уничтожила дом (ВИДЕО)
24.06.2020 г.
14:08Экологическая катастрофа у побережья Одессы: вокруг танкера разливаются нефтепродукты (ВИДЕО)
12:06Непогода на Западной Украине: опубликованы масштабы катастрофы (ВИДЕО)
07:10Буйство стихии на Западной Украине: трое погибших, заблокированные трассы и 400 млн на восстановление
23.06.2020 г.
09:16Взрыв дома в Киеве: жильцы указали на странные моменты
07:00На Западной Украине настоящий потоп, жителей эвакуируют: фото последствий непогоды
Все происшествия

Аналитика

23.06.2020

Анатолий Амелин: Экономическая модель Южной Кореи – оптимальный путь для Украины

Анатолий Амелин: Экономическая модель Южной Кореи – оптимальный путь для Украины
Какие преимущества в борьбе за деньги инвесторов может использовать Украина, почему «Закон о рынке земли» - это мёртвый инструмент, увеличится ли в ближайшее ...
23.06.2020

Америка России "подарит пароход"? Штаты опять пугают Путина "адскими" санкциями...

Америка России подарит пароход? Штаты опять пугают Путина адскими санкциями...
Из Америки опять поступают интересные новости, и на сей раз они лишь косвенно касаются массовых беспорядков по всей стране, о чем недавно приходилось ...
20.06.2020

Сергей Фурса: Украинская власть готовится «кинуть» МВФ и привести страну к дефолту

Сергей Фурса: Украинская власть готовится «кинуть» МВФ и привести страну к дефолту
Как украинская власть готовится к «кидку» МВФ, планируя выразить вотум недоверия Главе НБУ Якову Смолию, ждет ли Украину дефолт в случае прекращения ...

Происшествия-видео

14.01.2020 г.
14:50 По торговому центру в Харькове разгуливал львенок (ВИДЕО)
02.01.2020 г.
15:45 В Нацполиции презентовали видео с результатами деятельности за 2019 год (ВИДЕО)
12.12.2019 г.
20:18 Нацполиция блокировала канал переправки нелегальных мигрантов в ЕС (ВИДЕО)
12:20 В одном из супермаркетов Харькова заметили настоящую обезьяну (ВИДЕО)
05.12.2019 г.
16:15 Нацполиция задержала преступную группу вымогателей (ВИДЕО)
03.12.2019 г.
13:40 "Где нет людей, там жизнь": в Сети появились уникальные кадры животных в Чернобыле (ВИДЕО)
25.11.2019 г.
13:20 Нуждались в помощи: на Киевщине волонтеры спасли двух раненых лебедей (ВИДЕО)
20.11.2019 г.
12:00 Пилот авиакомпании Wizz Air при посадке в Киеве попал в неловкую ситуацию (ВИДЕО)
12.11.2019 г.
17:48 В Днепре горит больница Мечникова: происходит экстренная эвакуация больных (ВИДЕО)
09:45 Бей кулаками по голове: В Харькове девушки устроили жестокую драку из-за парня (ВИДЕО)
11.11.2019 г.
23:58 Пользователи соцсетей испугались рыбы с «человеческим лицом» (ВИДЕО)
05.11.2019 г.
17:03 В столице авто провалилось под асфальт (ВИДЕО)
29.10.2019 г.
15:29 В Днепре в супермаркете произошла жестокая драка между охранником и покупателем (ВИДЕО)
03.10.2019 г.
21:59 Работники СТО предотвратили покушение на убийство (ВИДЕО)
15:41 В аннексированный Крым прилетел "привет" от украинских патриотов (ВИДЕО)
02.10.2019 г.
18:12 Контрразведчики СБУ разоблачили попытку вербовки иностранца представителями "МГБ ДНР" (ВИДЕО)
16:45 "Евробляхеры" протестуют у стен Рады: подробности (ВИДЕО)
12.09.2019 г.
20:14 Накануне "ХарьковПрайда" Олеся Дония облили зеленкой (ВИДЕО)
03.09.2019 г.
19:52 На Киевщине горят торфяники (ВИДЕО)
26.08.2019 г.
16:18 В Харькове отчаянные автомобилисты продолжают ездить по обрушенному мосту (ВИДЕО)
12:16 В Украине появился человек-паук: поднимаясь по многоэтажке он наводил порядок на балконах (ВИДЕО)
06.08.2019 г.
18:31 СБУ блокировала очередную попытку вербовки украинцев российскими спецслужбами (ВИДЕО)
08:52 Безнаказанность шокирует: В СМИ показали, как живут в Киеве вокзальные воры
05.08.2019 г.
13:08 Катастрофа в Крыму: Из-за прорыва дамбы в Приозерном затапливает Керчь (ВИДЕО)
01.08.2019 г.
17:11 Жители оккупированного Донбасса засекли новую технику боевиков (ВИДЕО)
29.07.2019 г.
20:21 В столице после ливня затоплены улицы и авто (ВИДЕО)
25.07.2019 г.
19:47 В США мертвая курица-зомби внезапно "ожила" и сбежала с тарелки (ВИДЕО)
17.07.2019 г.
21:30 Во Львове выходили девочку, родившуюся с весом 480 г (ВИДЕО)
15.07.2019 г.
21:30 Жителей Бердянска атакуют крупные ядовитые пауки (ВИДЕО)
10.07.2019 г.
15:34 В оккупированном Донбассе прогремел мощный взрыв (ВИДЕО)
09.07.2019 г.
18:14 Скорые неслись по Киеву: Юсупова обратилась с призывом к украинцам (ВИДЕО)
03.07.2019 г.
17:33 СБУ блокировала контрабанду сигарет в страны ЕС (ВИДЕО)
11.06.2019 г.
18:12 СБУ разоблачила очередные попытки вербовки пророссийскими террористами украинских осужденных (ВИДЕО)
04.06.2019 г.
20:58 Украину охватили массовые протесты из-за убийства 5-летнего ребенка (ВИДЕО)
13.05.2019 г.
18:20 В Киев доставили новый борт с тяжелоранеными бойцами с Донбасса
23.04.2019 г.
20:51 Опять пожар: В Париже загорелись гаражи Версаля (ВИДЕО)
27.03.2019 г.
13:01 В Крыму местные жители подрались с ОМОНом (видео)
05.02.2019 г.
20:40 Защитники животных в Киеве пикетируют Раду (ВИДЕО)
04.02.2019 г.
19:32 Появились новые подробности о смерти Децла (ВИДЕО)
27.11.2018 г.
18:29 Двести добровольцев спасают карликовых косаток (ВИДЕО)
22.11.2018 г.
11:49 Церковное чудо: в руках главы УГКЦ разжижилась кровь святого мученика (ВИДЕО)
08.11.2018 г.
22:50 Кровь стынет в жилах: девочка играет с куклой на краю балкона (ВИДЕО)
07.11.2018 г.
19:40 Пассажиры из окна самолета сняли на видео таинственную аномалию (ВИДЕО)
06.11.2018 г.
08:56 Продолжения скандала с тортом в Харькове: Школьница сделала заявление (ВИДЕО)
05.11.2018 г.
20:20 В Виннице загадочным образом появились тысячи игрушек на детской площадке (ВИДЕО)
01.11.2018 г.
20:02 На борту самолета обитает призрак (ВИДЕО)
28.10.2018 г.
10:10 На Виннитчине из злополучной фуры выпустили овец, которые более двух недель умирали в порту (ВИДЕО)
10.07.2018 г.
13:59 От крупнейшего ледника Гренландии откололся шестикилометровый айсберг (ВИДЕО)
26.09.2017 г.
08:18 Донетчина на грани экокатастрофы: область может остаться без питьевой воды (ВИДЕО)
18.05.2017 г.
08:57 Удар по пропагандистсткой машине Кремля: В Украине начали выгонять гундяевских священников (ВИДЕО)
13.12.2016 г.
12:53 Украинец погиб во время масштабной аварии в США
12.12.2016 г.
19:02 Дерзкие грабители похитили рекордную партию золота во Франции
13.12.2014 г.
16:12 Территория непокоренных. Об акциях на столичном Майдане Независимости всегда знала вся страна
26.11.2014 г.
22:38 Территория непокоренных. Бунтарские площади во Львове
25.11.2014 г.
23:00 Территория непокоренных. Во Львове демонстрации традиционно проходят в двух местах
10.11.2014 г.
03:35 Территория непокоренных. Самая большая площадь Украины - площадь Свободы в Харькове
26.10.2014 г.
01:30 Территория непокоренных: Батурин — непокоренная столица украинских казаков
20.10.2014 г.
06:59 Территория непокоренных. Хуст был одним из центров создания независимой Украины
17.10.2014 г.
10:24 Территория непокоренных. Чигирин – столица казацкого государства, которой руководил Хмельницкий
13.10.2014 г.
10:48 Территория непокоренных. Хортица - сердце украинского казачества
Все новости »

В Германии польские дальнобойщики жестоко избили украинцев

Главная » Последние новости » Происшествия » В Германии польские дальнобойщики жестоко избили украинцев
 
Печать Отправить на почту

 

 

В пригороде Мюнхена на украинских водителей напали пьяные польские дальнобойщики.

Причиной инцидента стало то, что украинские водители грузовиков отказались выпить водку по требованию поляков, информирует enovosty.com/news.

В результате инцидента мужчины получили травмы различной степени тяжести и попали в больницу.

Как пишет издание Süddeutsche Zeitung, потасовка произошла вечером 22 июня на автостоянке Фюрхольцен Ост после того, как двое украинских водителей отказались выпить с поляками.

Немецкое издание пишет, что украинские водители пытались уехать с автостоянки, но поляки вытащили их из кабины фуры и стали избивать. В ходе драки поляк ударил одного из украинцев железным прутом, второго вытащили из кабины и стали жесткого избивать ногами, после чего попытались придушить полотенцем.

Украинские водители получили раны, синяки, сотрясения мозга и ссадины. Один из них был госпитализирован в больницу из-за полученных травм.

На место драки приехали несколько полицейских машин, нападавшие были задержаны. Позже по требованию прокурора ответственный судья распорядился арестовать двух польских дальнобойщиков. Полиция не исключает попытки убийства из-за серьезных нападений на украинских водителей.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 4232

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Анатолий Амелин: Экономическая модель Южной Кореи – оптимальный путь для Украины
Америка России "подарит пароход"? Штаты опять пугают Путина "адскими" санкциями...
Сергей Фурса: Украинская власть готовится «кинуть» МВФ и привести страну к дефолту
Быков vs Саакян: Коронавирус, политические скандалы и будущие местные выборы в Украине
Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка
Анатомия американской деструктивности, или Люмпен-пролетарский бунт в Штатах, бессмысленный и беспощадный
Андрей Длигач обратился к Зеленскому: Если завоевать Африку сегодня, завтра уровень жизни в Украине будет как в Польше
Рынок энергетики: «При избытке в стране АЭС Украине не имеет смысла активно заниматься альтернативными источниками энергии», - Илья Пономарев (Часть 2)
Рынок газа в Украине и мире: «Пять крупнейших газодобытчиков в стране находятся в руках олигархов», - Илья Пономарев (Часть 1)
США с Китаем столкнутся лбами? В ожидании глобальной войны
Все статьи





Армия

Снайперская винтовка Драгунова
Танк Т-64
Бронетранспортер FV103 Spartan (Великобритания)
Самолет Kawasaki C-2 (Япония)
Вся армия    >>

Персоны

Герега
Галина
Шеремета
Павел
Гусовский
Сергей
Никонов
Игорь
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Почетный консул Франции Сергей Политучий возможно замешан в коррупционных и мошеннических схемах

Уроки торговых расследований от Минэкономразвития – и почему Private это не Приват

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?
Данило Павличенко

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Когда твоя бабушка королева: яркое фото принца Уильяма и Елизаветы II (ФОТО) (18172)

Коронавирус ослабевает и вскоре может исчезнуть, - итальянский врач (8199)

В Японии обнаружили тело украинского спортсмена, которого искали с февраля (7706)





работа на besplatka.ua




Экономические новости youtube




help

bigmir)net TOP 100

 