В Германии польские дальнобойщики жестоко избили украинцев

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В пригороде Мюнхена на украинских водителей напали пьяные польские дальнобойщики.

Причиной инцидента стало то, что украинские водители грузовиков отказались выпить водку по требованию поляков, информирует enovosty.com/news.

В результате инцидента мужчины получили травмы различной степени тяжести и попали в больницу.

Как пишет издание Süddeutsche Zeitung, потасовка произошла вечером 22 июня на автостоянке Фюрхольцен Ост после того, как двое украинских водителей отказались выпить с поляками.

Немецкое издание пишет, что украинские водители пытались уехать с автостоянки, но поляки вытащили их из кабины фуры и стали избивать. В ходе драки поляк ударил одного из украинцев железным прутом, второго вытащили из кабины и стали жесткого избивать ногами, после чего попытались придушить полотенцем.

Украинские водители получили раны, синяки, сотрясения мозга и ссадины. Один из них был госпитализирован в больницу из-за полученных травм.

На место драки приехали несколько полицейских машин, нападавшие были задержаны. Позже по требованию прокурора ответственный судья распорядился арестовать двух польских дальнобойщиков. Полиция не исключает попытки убийства из-за серьезных нападений на украинских водителей.