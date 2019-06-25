На Киевщине в затопленном карьере утонул священнослужитель и его маленькая дочь

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В Киевской области служитель церкви и его 4-летняя дочь стали жертвами воды. Они погибли в водах затопленного карьера, находящегося в селе Щербаки.

На Киевщине вода забрала еще две жизни. Жертвами стали священнослужитель и его дитя. Мужчина с девочкой проводили время возле карьера в селе Щербаки Белоцерковского района Киевской области, информирует enovosty.com/news.

Как передает пресс-центр областной Нацполиции, служителю церкви было 58 лет, а его дочке – всего 4 года.

В село Щербаки священнослужитель прибыл вместе со своей супругой и двумя детьми. Возле затопленного карьера семейство должно было подобрать домой своего старшего сына, который отдыхал на природе вместе с приятелями. В то время, когда все паковали вещи, мужчина с младшей дочерью решил погулять.

Спустя небольшой промежуток времени старший ребенок обнаружил отца и сестру в воде карьера. Они не подавали признаков жизни.

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Парень позвал на помощь людей, отдыхавших поблизости. Также была вызвана карета скорой помощи. К сожалению, из воды священнослужителя и 4-летнюю малышку вытянули уже мертвыми.

На месте происшествия присутствовала уже группа следователей, специалисты ювенальной службы, полицейские, а также водолазы. На данный момент устанавливаются причины гибели мужчины и ребенка, опрашиваются свидетели и очевидцы.