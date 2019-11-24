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Во время шторма в Кельтском море погиб украинский моряк

Главная » Последние новости » Происшествия » Во время шторма в Кельтском море погиб украинский моряк
 
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Украинец умер из-за травмы, полученной в результате сильного шторма в водах Кельтского моря.

О смерти украинского моряка в Кельтском море сообщила благотворительная организация «Фонд помощи морякам «Ассоль» на своей странице в соцсети Facebook, информирует enovosty.com/news.

В посте сказано, что погибшему было 57 лет. Серьезная травма была получена украинцем во время морского шторма в 21:10 (UTC) 22 ноября. Произошло это на расстоянии около 150 км от города Брест. Сухогруз ALMA связывался с французской MRCC Corsen и запрашивал медпомощь для моряка.

Врачи прибыли на борт сухогруза в 1:40 (UTC) 23 ноября. Однако травмы оказались несовместимыми с жизнью, медработники лишь констатировали смерть мужчины.

Из-за этой трагедии корабль прервал рейс Великобритания – Куба и взял направление в сторону Бреста.

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В Фонде заявили, что точная причина гибели не установлена. Украинец мог умереть как от удара волны, так и от удара каким-либо предметом. Специалисты напоминают, что в неблагоприятные погодные условия моряки не должны появляться на палубе судна, если от этого напрямую не зависит безопасность корабля и экипажа.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 270

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