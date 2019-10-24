Полицейские задержали в Киеве группировку клофелинщиц

Главная » Последние новости » Происшествия » Полицейские задержали в Киеве группировку клофелинщиц Полицейские задержали в Киеве группировку клофелинщиц

Закрыть Отправить

В столице правоохранители задержали трех женщин, которые подсыпали мужчине в алкогольный напиток опасное вещество. Жертва этой аферы в результате остался без телефона и банковских карт.

В Киеве задержана группа клофелинщиц. Об этом передает пресс-центр Нацполиции, информирует enovosty.com/news.

Данный инцидент произошел в одном из кафе. Во время распития алкоголя женщины подмешали мужчине в напиток неизвестное вещество. Выпив его, потерпевший начал терять сознание. Очнувшись, он не нашел своего телефона и банковских карточек.

Вызванные на место происшествия полицейские, оперативно обработали прилегающую территорию. Потенциальных клофелинщиц они нашли на автостанции. При обыске у этих лиц была найдена бутылочка с непонятной жидкостью и 900 гривен, которые они сняли с карты жертвы. Обнаруженное вещество уже отправлено на экспертизу.

Читайте: "Город готов": озвучена дата начала отопительного сезона в Киеве

Правоохпранители установили, что среди преступниц есть жительницы столицы и Винницкой области. На данный момент они задержаны. Ведутся расследования. Специалисты будут устанавливать, действительно ли мужчина потерял сознание от вещества, подлитого в его бокал.