На Киевщине во время поездки в школьном автобусе отравились дети

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В Киевской области по дороге в школу отравились дети. Правоохранители разыскивают перевозчика.

Сегодня, 24 января, по дороге в учебное заведение в школьном автобусе отравились дети. Пострадали 10 учеников: 8 госпитализированы в больницу, 2 из них сейчас находятся в реанимации. Об этом передают сотрудники Нацполиции Киевщины, информирует enovosty.com/news.

Правоохранители заявили, что автобус, в котором отравились дети, двигался в школу, расположенную в селе Морозовка. Перевозчик собирал детей из ближайших населенных пунктов.

Во время движения ученики учуяли запах плавленой пластмассы. Надышавшись этим запахом, дети почувствовали симптомы отравления. В итоге учеников привезли в Барышевскую больницу.

На данный момент полиция выясняет все обстоятельства происшествия. Правоохранители разыскивают школьный автобус, на котором ехали дети, и перевозчика, отвечающего за исправность транспортного средства.

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В скором времени Нацполиция обещает присвоить правовую квалификацию случившемуся.

Справка. Во время горения большинство видов пластиковых изделий выделяют опасные токсические вещества. Это связано с особенностями их изготовления. Во время плавления пластмасса может извергать различные канцерогены, в том числе стирол и свинец.