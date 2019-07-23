В центре Киева загорелась многоэтажка

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В центре столицы возник масштабный пожар. Загорелся многоэтажный жилой дом. Спасатели проводят эвакуацию жильцов.

В центральной части Киева горит восьмиэтажное здание. Об этом передают сотрудники ГСЧС столицы, информирует enovosty.com/news.

Огонь охватил дом, находящийся по улице Кловский спуск 14/24. Первой загорелась квартира, расположенная на пятом этаже. Пожарники проводят эвакуацию тех, кто живет на двух этажах выше горящей квартиры.

На место происшествия прибыли спасатели и медперсонал. Замечено пять машин пожарной службы и насколько карет скорой помощи. Также на подмогу приехали работники из «Киевгаза».

В СМИ появилась также информация, что из-за пожара на одном из этажей оказались заблокированными люди. Спасатели решают эту проблему.

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На данный момент о жертвах и пострадавших информации нет.