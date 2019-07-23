Прокуратура Польши обвинила синоптиков в смерти двух детей

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Китайский оазис в пустыне

Все фото »

Происшествия

23.07.2019 г.
15:42Прокуратура Польши обвинила синоптиков в смерти двух детей
14:05В Киевской области на глазах у очевидцев убили журналиста
13:49В центре Киева загорелась многоэтажка
13:00На Черниговщине молния уничтожила 10 гектаров ячменя
12:42У берегов Мавритании затонул украинский траулер: все подробности катастрофы
21.07.2019 г.
21:35Нетрезвый водитель зачитал патрульным рэп при задержании (ВИДЕО)
15:00На Киевщине сотрудники ритуальных услуг устроили драку со стрельбой
Все происшествия

Аналитика

23.07.2019

Итоги дня: Воздушные провокации, освобождение последнего регионала и падение цены на газ

Итоги дня: Воздушные провокации, освобождение последнего регионала и падение цены на газ
На Донбассе враг нарушил "режим тишины", суд в РФ признал "законным" приговор украинцу Грибу, а в Украине снизят цену на газ еще на 5,5 процентов, - ...
23.07.2019

Выборы в Раду 2019: прогнозы и оценки экспертов

Выборы в Раду 2019: прогнозы и оценки экспертов
Несмотря на то, что окончательные результаты внеочередных выборов в Верховную Раду (ВР), которые состоялись в минувшее воскресенье, станут известны только ...
22.07.2019

Итоги дня: Монобольшинство Слуги народа, яркие "пролеты" скандальных политиков и загадка будущей коалиции

Итоги дня: Монобольшинство Слуги народа, яркие пролеты скандальных политиков и загадка будущей коалиции
Центральная избирательная комиссия публикует официальные результаты досрочных выборов в Раду, послы G7 высоко оценили выборы, а в СБУ озвучили претензии ...

Последние новости

23.07.2019 г.
21:52 Переименование УПЦ МП: суд вынес новое скандальное решение
21:30 Приложение FaceApp за 10 дней заработало более 1 млн долларов: что известно о разработчике
21:18 Стали известны ТОП-10 специальностей в вузах в 2019 году
20:58 В оккупированный Донецк прибыли российские группы снайперов для уничтожения видеокамер ОБСЕ
20:42 В аннексированном Крыму на пляжах лежит снег: полуостров накрыл погодный апокалипсис
20:37 Сочетание циников с крайними романтиками, - Арестович о будущем составе Верховной Рады
20:28 Михаил Стрельников рассказал о преимуществах создания монокоалиции в Верховной Раде
20:11 Ёлкин потроллил любителей "моды на старость" FaceApp
20:08 На "Лошарике" взорвался некачественный российский аккумулятор, установленный вместо украинского
19:55 Какая страна, такая и узурпация, - Владимир Фесенко об итогах парламентских выборов
19:38 The Washington Times: Азиатские фондовые рынки растут в ожидании торговых переговоров между США и Китаем
19:12 В МВФ дали неутешительный прогноз состояния мировой экономики
18:28 Эксперт рассказал, как правильно заниматься спортом
18:08 Washington Post: Путин все еще боится разъяренных россиян
17:56 Из-за провокаций России в Азовском море Украина потеряла 6 млрд гривен
17:32 Из-за мирового кризиса сокращается деятельность крупнейших металлургических предприятий
17:18 Супрун сообщила, почему не стоит варить варенье
17:10 Принц Бельгии пригнорировал исполнение национального гимна, "зависнув" в смартфоне (ФОТО)
16:52 В аннексированном Крыму туристов на Ай-Петри ожидают капканы
16:45 Microsoft инвестирует $1 млрд в компанию, созданную Илоном Маском
16:22 Associated Press: В Северной Корее сообщили о строительстве новой подводной лодки
16:06 Эксперты рассказали, как замедлить старение
15:54 Террористы обустраивают дополнительные артиллерийские позиции вблизи линии соприкосновения, - разведка
15:42 Прокуратура Польши обвинила синоптиков в смерти двух детей
15:33 Reuters: Новым премьер-министром Великобритании стал Борис Джонсон
15:04 Россия погружается в демографическое и экономическое болото, - Злой Одессит
15:01 Врачи назвали ягоду, снижающую риск возникновения рака
14:45 В Украине ухудшилась ситуация с безопасностью на дорогах
14:39 Определены специи, улучшающие иммунитет
14:30 Во французской армии создадут подразделение писателей-фантастов
14:05 В Киевской области на глазах у очевидцев убили журналиста
14:04 Запорожский автозавод получил шанс на дальнейшее развитие
13:55 Вакарчук сделал интересное предложение в новой Раде
13:49 В центре Киева загорелась многоэтажка
13:48 На смену FaceApp: Новое приложение делает из селфи классический портрет
13:38 Магнитные бури: в августе два дня будут тяжелыми
13:29 Ученые разгадали тайну формирования Млечного Пути
13:29 Киевские школьники получат новые электронные ученические билеты
13:22 23 из 24 штатов Венесуэлы остались без электричества
13:15 В августе украинцы будут отдыхать десять дней
13:03 “Чтобы у Арчи был братик или сестричка”: Меган Маркл планирует вторую беременность
13:00 На Черниговщине молния уничтожила 10 гектаров ячменя
12:42 У берегов Мавритании затонул украинский траулер: все подробности катастрофы
12:37 Россия обвиняет южнокорейских летчиков в "непрофессиональных маневрах" и отрицает нарушение воздушного пространства
12:27 Найден лучший способ запоминания информации
12:22 Результаты выборов: Кто и сколько мест получает в новой Раде
12:10 Украина ввела налог на дизельное топливо и газ из России: как это отразится на автолюбителях
12:10 Китайские ученые нашли эффективное средство от онкозаболеваний
12:00 Ученые предлагают завезти триллионы тонн искусственного снега в Антарктиду
12:00 А лично я хохочу: Скрыпин и Вятрович устроили острую перепалку в сети из-за выборов
11:59 Эксперты составили список самых невероятных новых зданий в мире в 2019 году (ФОТО)
11:56 Днепропетровская область лидирует по росту доходов бюджета
11:54 Google посвятил новый дудл книге братьев Стругацких
11:51 Элладская церковь признает ПЦУ в ближайшее время, — Варфоломей
11:40 Неожиданные подробности: Сколько зарабатывают украинские IT-шники
11:38 ТОП-6 признаков тромбоза
11:17 Причина аварии на "Лошарике" - "импортозамещение" украинских аккумуляторов некачественными российскими, - СМИ
11:04 "Путин согласится": Илларионов о секретных переговорах по сбитому Boeing
11:04 Предупреждение: В оккупированный Донецк прибыли российские снайперы
10:59 В Украине снизили цену на газ для промышленности
Все новости »

Прокуратура Польши обвинила синоптиков в смерти двух детей

Главная » Последние новости » Происшествия » Прокуратура Польши обвинила синоптиков в смерти двух детей
 
Печать Отправить на почту

 

 

В Польше двух синоптиков обвинили в гибели двух девочек. По словам прокуратуры, они не выполнили свои служебные обязанности и не предупредили об опасном урагане.

Прокуратура Польши наконец-то разобралась с делом двухлетней давности. Речь идет о смерти двух девочек-скаутов во время непогоды в ночь на 12 августа 2017 года, информирует enovosty.com/news.

Дело в том, что в ночь с 11 на 12 июля два года назад в Польше в Поморском воеводстве пронесся ураган. Шел сильный ливень, и были очень мощные порывы ветра. Непогода снесла лагерь скаутов. Во время происшествия умерли две девочки 14 и 13 лет. 38 других скаутов с ушибами различной степени были госпитализированы в медучреждения.

Прокуратура, рассматривая это дело, обвинила метеорологов из Кракова и Варшавы. Именно они в тот злополучный день несли дежурство и наблюдали за обстановкой по всей стране. Им приписывают непреднамеренное невыполнение своих рабочих обязанностей.

Синоптики же своей вины не признали, они отказываются давать объяснения. За их действия им сейчас угрожает штраф или 2-летнее лишение свободы.

Читайте: Польша проведет мероприятия по случаю начала Второй мировой без Путина


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 690

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Сочетание циников с крайними романтиками, - Арестович о будущем составе Верховной Рады
Какая страна, такая и узурпация, - Владимир Фесенко об итогах парламентских выборов
«Слуга народа» хочет оптимизировать украинские министерства
Сочетание циников с крайними романтиками, - Арестович о будущем составе Верховной РадыКакая страна, такая и узурпация, - Владимир Фесенко об итогах парламентских выборов«Слуга народа» хочет оптимизировать украинские министерства
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Воздушные провокации, освобождение последнего регионала и падение цены на газ
Выборы в Раду 2019: прогнозы и оценки экспертов
Итоги дня: Монобольшинство Слуги народа, яркие "пролеты" скандальных политиков и загадка будущей коалиции
Итоги дня: Победа "Нафтогаза", "мобильные хижины" для военных и раскрытие громкой схемы
Зе-команда убирает порошенковского посла в Америке Чалого. Простят ли у Трампа «Украинагейт» и Коломойского?
Старт нового энергорынка в Украине: вызовы и возможности
Итоги дня: Ответка Зеленского Путину, российское вмешательство в выборы и полная тишина на Донбассе
Тарас Чорновил: Закончилась эпоха жадности, пришла эпоха жлобства
Итоги дня: Телемост Украина - Грузия, Мей против Путина и российские паспорта для ОРДЛО
Итоги дня: Три проблемы "Укроборонпрома", закон о языке и футляр Зеленского
Все статьи


Читайте также

Польша проведет мероприятия по случаю начала Второй мировой без Путина
 Путин получил удар в спину от поляков
В Польше во время ДТП умер украинец
 Синоптик спрогнозировала новую волну похолодания в Украине
Синоптик рассказала, когда в Украину возвратится тепло
 Умер известный голливудский актер
Ученые выяснили, что видят люди перед смертью
 В Польше во время ДТП погибла 18-летняя украинка
Загрузка...

Армия

Зенитный ракетный комплекс «Квадрат-2Д»
Очки ночного видения (ОНБ-300)
Зенитно-ракетный комплекс М1097 Avenger (США)
Бронеавтомобиль Freccia (Италия)
Вся армия    >>

Персоны

Эдуард
СТАВИЦКИЙ
Тина
КАНДЕЛАКИ
Михаил
ПРОХОРОВ
Сергей
КВИТ
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В аннексированном Крыму на пляжах лежит снег: полуостров накрыл погодный апокалипсис (7522)

«Лошарик»: всплыли новые подробности о действиях экипажа секретной подлодки (4479)

"За него – Политбюро ЦК КПСС": Филарет рассказал о шансе стать главой РПЦ и реакции Путина (3713)

Украина ввела налог на дизельное топливо и газ из России: как это отразится на автолюбителях (3135)

"Путин согласится": Илларионов о секретных переговорах по сбитому Boeing (2954)

На "Лошарике" взорвался некачественный российский аккумулятор, установленный вместо украинского (2320)

У берегов Мавритании затонул украинский траулер: все подробности катастрофы (1907)

Ёлкин потроллил любителей "моды на старость" FaceApp (1882)

Россия погружается в демографическое и экономическое болото, - Злой Одессит (1697)

Оптимальный сценарий транзита власти: Эксперт рассказал, кто заменит Путина (1677)


Публикации

Мандат как спасение, или почему идет в Раду депутат Пашинский

Как изменения в миграционной программе Кипра повлияют на инвесторов: мнения экспертов

Мнения
Путин неудачно поиграл в Хрущева

Путин неудачно поиграл в Хрущева

Если принципиально поставить перед собой такую цель – испугать ежика голой попой вполне даже возможно. И ежик действительно будет в шоке. Возможно переживет ...
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника



Рынок земли


Нужна помощь

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 