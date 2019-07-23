Прокуратура Польши обвинила синоптиков в смерти двух детей

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В Польше двух синоптиков обвинили в гибели двух девочек. По словам прокуратуры, они не выполнили свои служебные обязанности и не предупредили об опасном урагане.

Прокуратура Польши наконец-то разобралась с делом двухлетней давности. Речь идет о смерти двух девочек-скаутов во время непогоды в ночь на 12 августа 2017 года, информирует enovosty.com/news.

Дело в том, что в ночь с 11 на 12 июля два года назад в Польше в Поморском воеводстве пронесся ураган. Шел сильный ливень, и были очень мощные порывы ветра. Непогода снесла лагерь скаутов. Во время происшествия умерли две девочки 14 и 13 лет. 38 других скаутов с ушибами различной степени были госпитализированы в медучреждения.

Прокуратура, рассматривая это дело, обвинила метеорологов из Кракова и Варшавы. Именно они в тот злополучный день несли дежурство и наблюдали за обстановкой по всей стране. Им приписывают непреднамеренное невыполнение своих рабочих обязанностей.

Синоптики же своей вины не признали, они отказываются давать объяснения. За их действия им сейчас угрожает штраф или 2-летнее лишение свободы.

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