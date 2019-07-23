На Черниговщине молния уничтожила 10 гектаров ячменя

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В Черниговской области сгорел большой участок поля. Причиной стала молния. Природная стихия уничтожила посев ячменя на площади 10 га.

На одном из полей сельхозпредприятия Черниговщины произошел пожар, в результате которого было уничтожено 10 га ячменя. Позже выяснилось, что причиной стал разряд молнии, информирует enovosty.com/news.

Как передают сотрудники Черниговской ОГА, работающие в отделе по вопросам гражданской защиты и оборонной работы, природная стихия спровоцировала пожар на поле в селе Тертышники Носовского района. Общая площадь посева составляет 140 га, сгорело 10 га.

На данный момент эксперты пытаются установить размер нанесенного материального ущерба владельцу посевов.

Добавим, что пожары на полях в этот летний период происходят довольно часто. Почти каждый день в СМИ появляется новость о горение урожая в том или ином районе страны. Так, 21 июля в Первомайске Никольского района сгорело 13 гектаров пшеницы. Спасателям удалось спасти еще 14 гектаров. Прибыв оперативно на место происшествия, они не позволили огню охватить все поле общей площадью 27 гектаров.

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