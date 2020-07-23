Американские военные в Сирии попали в аварию на бронеавтомобиле (ВИДЕО)
Несколько солдат армии США были ранены в результате перевернувшейся бронетехники в северо-восточной Сирии.
Согласно местным источникам, во время патрулирования в северо-восточной Сирии автомобиль спецназа M-ATV, управляемый «Зелеными беретами», перевернулся. Источник не уточнил, сколько солдат было ранено, информирует enovosty.com/news.
Результат аварии был показан в коротком видеоролике, который начал распространяться в социальных сетях 21 июля. Опубликованные кадры показывают, как американская бронетехника остановилась на дороге возле места, где перевернулся автомобиль.
Подробности происшествия не сообщаются.
В июне в соцсетях был опубликован короткий видеоролик, демонстрирующий, как американские бронетранспортеры преследуют российский колесный бронетранспортер БТР-80 и автомобиль Tigr в северо-восточной Сирии.
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Пентагон направил войска в северо-восточную Сирию для проведения наземного патрулирования и ослабления эскалации напряженности в узкой буферной зоне внутри Сирии.
Источник: Defence-blog