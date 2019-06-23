На Киевщине вспыхнула металлобаза (ФОТО)

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В Киевской области на металлобазе произошел пожар. Огонь охватил большую территорию – 1600 кв. метров. Возле горящей территории находится еще и заправка.

В городе Буча Киевской области загорелась металлобаза. Об этом передает пресс-центре ГСЧС Киевщины, информирует enovosty.com/news.

По информации специалистов, угрозы взрыва заправки, расположенной поблизости, нет. Это подтвердила и руководительница пресс-центра ГСЧС Киевской области Виктория Рубан.

Сообщение о возгорании металлобазы поступило на диспетчерский пункт сегодня, 23 июня, в 7:41 утра. Заявление приняла служба Ирпенского региона. Спасателям рассказали, что загорелся металлический склад в Буче.

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На место оперативно прибыла группа пожарных. Им удалось в 9:00 локализировать огонь на площади 1600 кв. метров. К тушению привлечено 9 пожарных автомобилей и 30 специалистов.

На данный момент информация о пострадавших не появлялась.