В Харькове четырехлетний мальчик выпал из балкона

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В Харькове сегодня произошло трагическое событие. Из балкона, расположенного на шестом этаже, выпал ребенок. За жизнь мальчика борются медики.

Сегодня, в Харькове, на улице Бучмы ребенок выпал из шестого этажа. Инцидент произошел рано утром, приблизительно в 7:30, информирует enovosty.com/news.

В Нацполиции уже обнародовали предварительную информацию произошедшего. По словам правоохранителей, малыш играл своими игрушками на балконе пока его мама спала в комнате. Злополучным стал тот момент, когда за ограждение выпала его игрушка. Ребенок хотел ее поймать, не удержался и рухнул на землю. Подробности инцидента выясняются.

Мальчик выжил. Его на скорой помощи увезли в медучреждение. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

Впереди лето – время открытых окон и дверей на балкон. Спасатели настоятельно призывают позаботиться о безопасности своих детей. Следует помнить, что балкон – невероятно опасная локация для малышей. На ней он может пребывать только под присмотром взрослых.

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В случае совместного времяпровождения на балконе необходимо позаботиться о прочности перил и их высоте. Лучше, чтобы ограждение было не ниже 1 м или 1,2 м. Мелкий переплет и уменьшение сливного отверстия также помогут избежать ситуаций с засовыванием рук, ног либо игрушек в отверстия.