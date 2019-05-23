Нацполиция: 14-летний подросток повредил 60 могил на кладбище

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В Винницкой области правоохранители поймали 14-летнего мальчика, который испортил 60 памятников на кладбище.

На Виннитчине задержан подросток, который занимался порчей памятников на кладбище. Мальчик изуродовал 60 могил. Об этом сообщили в пресс-центре областного отделения Нацполиции, информирует enovosty.com/news.

Инцидент произошел вчера, 22 мая. Именно в этот день в Калиновском районе подросток поломал 60 памятников на местном кладбище. Нарушителю правопорядка всего 14 лет.

В отделение полиции сообщение о порче могил на кладбище в Калиновском районе поступило от главы сельсовета Корделевки.

Подростка, который надругался над могилами, полиции удалось задержать прямо на месте преступления – на кладбище. Мальчик оказался учеником восьмого класса. Правоохранителям он объяснил свой поступок тем, что хотел куда-нибудь деть негатив и успокоиться после школьных оскорблений (от одноклассников).

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Сейчас полиция занимается установлением всех подробностей. Правоохранители ведут беседы с родственниками подростка, с его одноклассниками, а также учителями.

Следственный полицейский отдел уже открыл уголовное производство по ч.1 ст. 297 УКУ, которое касается надругательства над могилами. Нарушение влечет за собой заключение на срок до 3 лет.