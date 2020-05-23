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На Сицилии проснулся вулкан Этна, выбросив пепел на 4,5 км (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Происшествия » На Сицилии проснулся вулкан Этна, выбросив пепел на 4,5 км (ВИДЕО)
 
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В Италии на острове Сицилия проснулся знаменитый вулкан Этна. Своё пробуждение вулкан ознаменовал выбросом столба пепла на расстояние 4,5 км, - сообщает агенство ANSA.

На Сицилии проснулся вулкан Этна, выбросив пепел на 4,5 км (ВИДЕО)

Выброс пепла происходил на протяжении 3 часов. Затем облако рассеялось в юго-западном направлении. Но при этом, данному инциденту был присвоен оранжевый код опасности, поскольку даже мельчайшие частицы пепла могут спровоцировать возгорание двигателя самолета. , информирует enovosty.com/news.

Сейчас вулканическая амплитуда снижается и находится на уровне средних значений. Эпицентр движения вулканических масс находится в районе Нового кратера на глубине 2,8 км над уровнем моря.


Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
Посещений: 161

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