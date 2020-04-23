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Климат в Украине будет существенно меняться, часть страны превратится в пустыню, — климатолог

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В ближайшие десятилетия Украину ждут радикальные климатические изменения, которые будут отличаться и видоизменяться в зависимости от географического расположения регионов страны, - заявила известный украинский климатолог Светлана Краковская.

Климат в Украине будет существенно меняться, часть страны превратится в пустыню, — климатолог

Климатолог предрекает существенное повышение температуры, которое достигнет 40 градусов по Цельсию на всей территории Украины, а также опустынивание южных областей страны в связи существенным уменьшением осадков, информирует enovosty.com/news.

Краковская отметила, что уже сегодня жители Украины наблюдают процессы, которые навсегда поменяют климатическую картину в стране. Это касается в первую очередь засухи, связанной с почвой и катастрофической недостачей влаги в ней. Также можно наблюдать атмосферную засуху и гидрологическую, когда пересыхают водоемы.

По ее словам, нынешней весной стала актуальной засуха геологическая, когда отсутствие влаги в верхних шарах почвы провоцирует обмеление колодцев, а также нетипичные для страны пылевые бури.

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Все эти изменения происходят достаточно быстро. Эти процессы уже не занимают сотню лет как раньше. Природа меняет свой вектор гораздо быстрее и человек на протяжении своей жизни может стать свидетелем масштабных климатических метаморфоз.


Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
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