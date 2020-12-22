Скандал: Университет внутренних дел проверяет танцы студенток под песню российской шансон-группы «Воровайки» (ВИДЕО)
Харьковский университет внутренних дел, где учатся будущие полицейские и следователи, обещает проверить танцы курсанток под песню российской шансон-группы "Воровайки".
В сети TikTok появилось видео, на котором пять курсанток в форме Харьковского национального университета внутренних дел танцуют под песню «Наколочки» группы «Воровайки», информирует enovosty.com/news.
В частности, на видео играет такой фрагмент композиции:
«Я хорошая такая маменькина деточка,
Просто вся в татуировках милая студенточка.
Наколочки-наколочки, гоп-татуировочки.
Вместо рыжих цацок носят девочки воровочки».
Сама же песня о том, как девушек с криминальными татуировками («мурок-вороваек») хотят отправить в тюрьму для несовершеннолетних.
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Видео вызвало резонанс в соцсетях — ролик на YouTube за день набрал более 130 тыс. просмотров.
В конце концов на ситуацию отреагировало и руководство университета для будущих правоохранителей.
«В социальных сетях появилось видео, на котором девушки в форме курсантов, вероятно полицейского вуза, танцуют под музыкальное сопровождение русского шансона. Из-за указанного факта назначено служебное расследование», — говорится в сообщении университета.