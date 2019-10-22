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В Киеве сотрудник автомойки похитил машину клиента

Главная » Последние новости » Происшествия » В Киеве сотрудник автомойки похитил машину клиента
 
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В столице правоохранители задержали сотрудника автомойки. Мужчина угнал иномарку своего клиента.

В Киеве похитили машину, которую клиент оставил на автомойке. Об этом сообщают сотрудники пресс-службы столичной полиции, информирует enovosty.com/news.

Правоохранители заявили, что угнал иномарку сотрудник автомойки. Во время преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения.

О данном инциденте на линию «102» сообщил житель Киева. Он рассказал, что мимо него на огромной скорости промчалась машина. Из ее салона во время езды вылетела спортивная сумка. Заявитель заметил, что в ней находятся документы.

Именно с помощью найденных в сумке документов полицейские смогли установить личность истинного владельца машины. Позже они нашли и задержали сотрудника автомойки.

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В ходе разбирательств было установлено, что киевлянин оставил свою машину на автомойке на целые сутки. Он хотел, чтобы ему провели целый комплекс очистительных работ. Один из сотрудников в состоянии опьянения решил на ней прокатится. Во время езды он даже не заметил, как из салона вылетела сумка. На станцию техобслуживания машина возвратилась уже с разными повреждениями.

На данный момент сотруднику станции грозит до 5 лет заключения.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 590

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