Пожар на торфяниках: на Киевщине вторые сутки горят 5 гектаров земли

Главная » Последние новости » Происшествия » Пожар на торфяниках: на Киевщине вторые сутки горят 5 гектаров земли Пожар на торфяниках: на Киевщине вторые сутки горят 5 гектаров земли

Закрыть Отправить

В селе Феневичи Киевской области сотрудники ГСЧС продолжают мероприятия по ликвидации пожара на торфяниках.

На территории села Феневичи вторые сутки горят торфяники. Общая площадь возгорания составляет 5 гектаров, информирует enovosty.com/news.

На протяжении вчерашнего дня, 21 октября, на месте происшествия было задействовано 7 спецавтомобилей, а также 27 специалистов.

Сегодня, 22 октября, процесс тушения продолжается. Во вторник на торфяниках работают 5 пожарных машин и 24 сотрудника личного состава.

Справка. Торфяниками называют особый объект экосистемы, возникающий в результате длительного повышения влажности. В данное биологическое образование входят различные остатки растений.

Читайте: В оккупированном Крыму прогремело около десятка мощных взрывов

Торфяные пожары опасны, в первую очередь, своей продолжительностью. Торф имеет пористую структуру и содержит много углерода. Во время горения в воздух попадает значительное количество вредных веществ. Иногда аэрозольные частицы могут повреждать слизистые оболочки глаз, рта и носа.

В последнее время ситуация с пожарами на торфяниках усугубляется во всем мире. Люди по всей планете сильно осушивают эти экосистемы во время сельскохозяйственной деятельности.