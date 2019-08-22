В Киеве посреди улицы женщина получила огнестрельное ранение, — полиция

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В столице на Теремках женщина стала жертвой стрелка. У пострадавшей ранена рука и живот.

В Киеве на Теремках посреди улицы подстрелили женщину. Об этом передают сотрудники столичной Нацполиции, информирует enovosty.com/news.

Происшествие случилось еще 20 августа. В тот день в полицию поступило сообщение от мужчины. Он рассказал, что его жену ранили в руку.

Потерпевшая рассказала правоохранителям, что выстрел произошел в 19:00. В то время она стояла неподалеку кафе. В один момент она услышала хлопок и почувствовала, что заболела рука. Из раны начала вытекать кровь. Киевлянка испугалась и быстро пошла домой. Уже из дому муж позвонил в скорую помощь и полицию.

Женщина была доставлена в медучреждение, где ей была оказана помощь. В тот же вечер вернулась домой.

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Однако утром пострадавшей снова стало плохо. Муж рассказал правоохранителям, что дома женщина заметила еще и небольшое отверстие в животе. Во время рентгена было обнаружено, что в животе – посторонний предмет. Женщину прооперировали, а изъятые предметы отправили на экспертизу.

На данный момент правоохранители разыскивают лиц, причастных к происшествию. Стрелку угрожает 15-летнее заключение.