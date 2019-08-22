В Киеве горела многоэтажка: есть жертвы

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В столице сегодня утром произошел масштабный пожар в многоэтажном доме. Он стал причиной гибели одной женщины. Еще двое людей отправлены в медучреждение.

Сегодня, 22 августа, в Киеве вспыхнула пятиэтажка. Об этом сообщают сотрудники ГСЧС города, информирует enovosty.com/news.

Сообщение о пожаре спасатели получили 22 августа в 6:06. Оно поступило в оперативно-координационный отдел Главуправления ГСЧС в городе Киев. На место происшествия оперативно выехали сотрудники 18-ой столичной пожарной части.

Горел дом, расположенный в Соломенском районе по адресу бульвар Вацлава Гавела, 43а. Огонь охватил квартиру, расположенную на третьем этаже. Площадь возгорания составляла 15 кв. м с частичным захватом территории балкона.

Еще до приезда спасателей из окна горящей квартиры выпрыгнул мужчина, а из балкона выскочила женщина. Люди пытались спасти от огня. На данный момент они отправлены в больницу: у мужчины сломана рука, а женщина отравилась угарным газом и получила ожоги 1 и 2 степени.

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Во время тушения пожарные обнаружили в одной из комнат горящей квартиры тело еще одной женщины. Обстоятельства ее гибели на данный момент выясняют специалисты.

Локализировать пожар удалось в 6:29, а полностью затушить – в 6:32.