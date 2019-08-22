Масштабный пожар: в Полтаве вспыхнул склад Новой почты

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Огонь охватил ту часть помещения, которую сотрудники компании использовали для внутренних нужд. К счастью не пострадали ни люди, ни посылки.

В Полтаве потушили масштабный пожар, охвативший складское помещение. Об этом передают сотрудники ГСЧС, информирует enovosty.com/news.

Происшествие случилось вечера вечером. В 19:50 в одноэтажном здании, использующемся как склад Новой почты, по улице Ветеринарная, 22 вспыхнул пожар. На место оперативно прибыли спасатели.

Огонь охватил площадь 1,5 тыс. кв. м. В 2 часа ночи пожарным удалось локализировать возгорание. Полностью потушить огонь смогли только сегодня, 22 августа, в 9:05 утра.

Во время ликвидации пожара было задействовано 81 сотрудников ГСЧС и 20 спецавтомобилей.

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Во время происшествия не пострадали ни люди, ни посылки Новой почты.

В Новой почте рассказали журналистам, что огонь охватил то помещение, которое применялось для внутренних потребностей фирмы.