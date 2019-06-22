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Стало известно, где похоронили Дмитрия Тымчука

Главная » Последние новости » Происшествия » Стало известно, где похоронили Дмитрия Тымчука
 
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Народного депутата Дмитрия Тымчука похоронили на Житомирщине, в его родном городе.

Сегодня состоялись похороны Дмитрия Тымчука. Народный депутат от Народного фронта и координатор группы Информационное сопротивление умер 19 июня в Киеве, информирует enovosty.com/news.

Хоронили его на Центральном кладбище города Бердичев Житомирской области. Об этом заявили в местном горсовете.

На похороны Дмитрия Тымчука собралось много людей. Проститься с украинским патриотом пришло более сотни людей. Среди них были не только родственники и друзья, но также однопартийцы и волонтеры.

Отметим, что церемония прощания с погибшим Дмитрием Тымчуком сегодня, 22 июня, прошла и в столице. На ней присутствовали также военные и члены военного оркестра.

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Напомним, Дмитрия Тымчука нашли мертвым 19 июня в его же квартире. Полиция продолжает выяснять все подробности трагедии. Одна из версий гласит, что народный депутат во время чистки пистолета по неосторожности нанес себе смертельное ранение. Медики скорой помощи, прибыв на место трагедии, констатировали уже смерть.

Справка. На протяжении 2000-2012 гг. Тымчук занимал должности в разных подразделениях Минобороны. Во время командировок посещал Ирак, Ливан и Косово.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 4021

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