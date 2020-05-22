На Индию и Бангладеш обрушился самый сильный циклон за десятилетие (ФОТО)

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Индию и Бангладеш настиг мощный шторм: миллионы эвакуированных.

Мужчина спасает свои пожитки из-под обломков поврежденного магазина после того, как циклон Амфан обрушился на побережье, в штате Западная Бенгалия, Индия, 21 мая, информирует enovosty.com/news.

Автобус, который повредило упавшее дерево, в Калькутте, Западная Бенгалия, Индия, 21 мая.

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Затопленная АЗС, Индия, 21 мая.

Люди собрались в Центре защиты перед тем, как циклон Ампхан обрушится на берег в Габуре на окраине района Сатхир, Бангладеш, 20 мая.

Местные жители пытались укрепить насыпь, Бангладеш, 20 мая.

Также они пытались укрепить крыши

Полицейские помогли доставить инвалида в более безопасное место после его эвакуации из района трущоб перед наступлением циклона, Калькутта, Индия, 20 мая.

Источник: Reuters