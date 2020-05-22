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Кровавая трагедия: На Житомирщине охотник расстрелял семерых друзей

Главная » Последние новости » Происшествия » Кровавая трагедия: На Житомирщине охотник расстрелял семерых друзей
 
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Сегодня ночью в лесах Житомирщины разыгралась кровавая трагедия.

Об этом утром на странице в facebook написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, информирует enovosty.com/news.

«На берегу ставка, неподалёку от села Новоселица Попельнянского района отдыхала компания киевлян, старых друзей, которые там собирались уже не раз половить рыбы.

Всего по данным следствия их было 9 человек, включая арендатора ставка, гражданина 3. 1962 г.р.

После распития спиртных напитков 6-ро отдыхавших легли спать в стоящем на берега пруда сарайчике.
Д"tag" href="https://enovosty.com/tag/anton" target="_blank">вое остались распивать спиртные напитки с арендатором ставка.

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Около 1 часа ночи, арендатор ставка, профессиональный охотник З., на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки «ИЖ».

Сначала он убил двоих, что оставались с ним рядом с ним. Затем начал расстреливать 6-х спящих.

Всего он успел расстрелять семерых человек.

Лишь один, услышав выстрелы, успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию.

Подозреваемый в убийстве 7 человек задержан полицейскими и находится под стражей.

Ружьё из которого было осуществлено массовое убийство изъято.

Задержанный будет направлен на судебно психиатрическую экспертизу после чего суд решит вменяемый он или нет.

Думаю, что суд не будет иметь другого решения как пожизненное лишение свободы для человека лишившего жизни семерых», — написал заместитель министра внутренних дел Украины.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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