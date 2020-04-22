В Чернобыльской зоне начали гореть торфяники, — ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Происшествия » В Чернобыльской зоне начали гореть торфяники, - ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО) В Чернобыльской зоне начали гореть торфяники, - ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)

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Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается. Отсутствие открытого огня позволяет говорить о контролируемой ситуации, но теперь на участках, где раньше горела трава, начали тлеть торфяники, - заявили в ГСЧС.

Как отмечают в ведомстве, крайне сухая погода и отсутствие осадков способствуют медленному тлению торфа на отдельных участках в зоне отчуждения. Пожарные бригады по 40 раз в день выезжают на тушение очагов тления травы, информирует enovosty.com/news.

После длительных и масштабных пожаров животный и растительный мир в зоне отчуждения фактически уничтожен.

В сети появились кадры масштабных пожаров и их последствий. Десятки гектаров выезженной земли без признаков жизни, десятки сгоревших сел и уничтоженная дотла туристическая инфраструктура.

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