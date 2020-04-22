В Чернобыльской зоне начали гореть торфяники, — ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)
Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается. Отсутствие открытого огня позволяет говорить о контролируемой ситуации, но теперь на участках, где раньше горела трава, начали тлеть торфяники, - заявили в ГСЧС.
Как отмечают в ведомстве, крайне сухая погода и отсутствие осадков способствуют медленному тлению торфа на отдельных участках в зоне отчуждения. Пожарные бригады по 40 раз в день выезжают на тушение очагов тления травы, информирует enovosty.com/news.
После длительных и масштабных пожаров животный и растительный мир в зоне отчуждения фактически уничтожен.
В сети появились кадры масштабных пожаров и их последствий. Десятки гектаров выезженной земли без признаков жизни, десятки сгоревших сел и уничтоженная дотла туристическая инфраструктура.
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80 секунд грустного видео, которое мы сняли за несколько дней, с помощью дрона. Не хочется ничего комментировать, просто взгляните. Съемка велась на границе с Зоной отчуждения по реке Уж, в пгт Полесское, полностью уничтоженном селе Магдин, полусгоревшем селе Личманы. Граница с Беларусью. Овручский район. Житомирская область. Покажите обязательно тем, кто до сих пор сжигает траву, считая это нормальным.!!!! Давайте поможем погорельцам, кто чем сможет! Ведь людям сейчас тяжело и надеяться на государство не приходится( Мы не занимаемся сборами, но посоветуем ребят, которые в четверг везут помощь в сгоревшие села — Parkovy…Репортажка "на коленке" Спасибо за съемку Rus Belkin, за монтаж Pavlo Borovets
Publiée par Dronarium Украина sur Mardi 21 avril 2020