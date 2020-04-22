«На линии огня»: ГСЧС показала, как живут спасатели в зоне отчуждения (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Происшествия » «На линии огня»: ГСЧС показала, как живут спасатели в зоне отчуждения (ВИДЕО) «На линии огня»: ГСЧС показала, как живут спасатели в зоне отчуждения (ВИДЕО)

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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям показала, как живут и чем питаются спасатели в Чернобыльской зоне отчуждения в перерывах между выездами на тушение очагов возгорания.

В ликвидации масштабных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения задействовано 1 322 пожарных и 292 единицы техники. , информирует enovosty.com/news.

Спасатели живут в передвижных пунктах. Пищу им доставляют по месту ликвидации пожаров. Как утверждают в ведомстве, все санитарно-гигиенические нормы соблюдаются в полной мере, спасатели обеспечены всем необходимым.