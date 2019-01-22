В Киеве горела пятиэтажка: погибла женщина

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В столице на Борщаговке произошел пожар. Горело пятиэтажное здание. В результате происшествия погибла женщина.

В районе Борщаговки сегодня утром горела пятиэтажка. Об этом сообщили сотрудники ГСЧС Киева, информирует enovosty.com/news.

Спасатели заявили, что звонок о пожаре поступил на номер 101 сегодня утром – в 6:45. Было сказано, что на ул. Борщаговской 143 в пятиэтажке загорелась одна квартира.

Прибыв на место происшествия, спасатели увидели, что огонь охватил квартиру, расположенную на четвертом этаже. Локализация пожара произошла в 7:14. В 7:16 пожарники полностью затушили пламя.

Во время ликвидации огня пожарники нашли в одной из комнат женщину, лежащую на диване. К сожалению, она была уже мертва.

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На данный момент правоохранители устанавливают причины пожара и обстоятельства гибели женщины.

Справка. Во время возникновения пожара в многоэтажке спасатели советуют покидать квартиру как можно быстрее. Стоит двигаться в сторону меньшей задымленности, однако ни в коем случае нельзя во время эвакуации пользоваться лифтом. При выходе из помещения необходимо найти упор: можно держаться за стены или поручни. Дышать следует сквозь платок или одежду. Стоит помнить, что в современных зданиях при строительстве используют много штучных материалов, выделяющих очень токсические вещества.