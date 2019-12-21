Во Львове неизвестный обстрелял пассажирский автобус

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Посреди проспекта во Львове неизвестный злоумышленник совершил выстрел в окно пассажирского автобуса. Полиция разыскивает стрелка.

В городе Львов сегодня, 21 декабря, из пневматического оружия был расстрелял рейсовый автобус. Об этом передает региональное отделение Нацполиции, информирует enovosty.com/news.

Данный инцидент случился сегодня утром – в 7:35. Стрельба произошла на проспекте Красной Калины. Правоохранители оперативно прибыли на место преступления. Следственно-оперативное отделение Сиховского полицейского управления, а также сотрудники других львовских полицейских служб установили, что металлический шарик повредил окно автобуса с одной стороны.

Таким образом, удалось выяснить, что стрелок использовал пневматическое оружие. К счастью, никто не пострадал.

На данный момент полицейские ведут комплексные оперативно-розыскные работы, направленные на установку личности злоумышленника. Определяется также вопрос правовой квалификации этого происшествия.

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Напомним, 30 октября во Львове из пневматического оружия был расстрелян и мусоровоз, принадлежавший КП Львовспецкоммунтранс. Злоумышленник повредил фару и бампер автомобиля. Никто из сотрудников предприятия не пострадал. При этом работники сообщили, что не видели стрелка. Заявление о выстрелах было направлено в полицию.