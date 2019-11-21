В одной из школ Запорожья неизвестные распылили газовое вещество

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В запорожской школе распылили опасное вещество. В медучреждение были госпитализированы трое учеников.

В одной из школ города Запорожье неизвестные распылили газ. Из-за этого троих школьников отправили в больницу, медики проверят их состояние здоровья. Правоохранители уже завели уголовное дело. Об этом передают сотрудники Нацполиции области, информирует enovosty.com/news.

Правоохранители рассказали, что сейчас в школе, где случилось данное происшествие, работают полицейские. Специалисты считают, что газовое вещество распылили неустановленные ученики.

После того, как в школе начал распространяться газ, учителя и школьники провели эвакуацию и вышли на улицу.

На данный момент возбуждено уголовное производство согласно статье 296 Уголовного кодекса, речь в которой идет о хулиганстве. Также сейчас решается вопрос о проведении ближайших занятий в школе. Правоохранители занимаются поисками хулиганов.

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Напомним, что в октябре текущего года, в одной из столичных школ ученик распылили слезоточивый газ посреди коридора. Хулигану – всего 13 лет. Мальчик совершил такой поступок из-за отказа охранника впустить его в аудиторию к другу.