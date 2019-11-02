В Харькове двое полицейских катались на украденном автомобиле

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В Харькове уволили двух правоохранителей, которые катались по городу на украденной машине.

Как передает пресс-центр главуправления Нацполиции Харьковщины, из рядов полицейских уволены двое сотрудников. Они были замечены за правонарушением. Мужчины катались по городу на автомобиле, который числился украденным, информирует enovosty.com/news.

Помимо этого, под увольнение попал и глава территориального отделения, который был руководителем одного из полицейских-нарушителей.

На данный момент инициировано служебное расследование по распоряжению руководства Нацполиции в Харьковской области. Правоохранители намерены выяснить, причастны ли экс-полицейские к совершению уголовного нарушения.

Добавим, что автомобиль, на котором ездили в Харькове правоохранители первоначально принадлежал киевлянину. Житель столицы заявил, что его машина была похищена летом текущего года. До сих пор ее не удавалось разыскать. Как именно украденный автомобиль оказался у правоохранителей пока неизвестно. Выяснением этого займутся специалисты.

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