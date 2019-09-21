В ДТП на Одесщине погибли девять человек (ВИДЕО)

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В Одесской области произошла масштабная смертельная авария. Из-за столкновения маршрутки и грузового автомобиля погибло девять людей.

На территории Одесской области произошло ДТП. Авария произошла из-за столкновения маршрутного такси и грузовика. Об этом передают сотрудники ГУ ЧП области, информирует enovosty.com/news.

Правоохранители предварительно сообщили о девяти жертвах аварии.

Происшествие произошло в то время, когда переполненная людьми маршрутка двигалась в сторону Одессы. Грузовой автомобиль в это время следовал из города. На дороге между поселками Новая Долина и Прилиманское и случилось роковое столкновение.

На данный момент точное количество пострадавших уточнятся. Пока известно, что, помимо погибших, травмы различной степени получили четверо людей. Все они отправлены в медучреждения.

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Сообщение об аварии поступило на «102» в 13:11. Звонивший человек рассказал, что к аварии причастны две машины: Mercedes Sprinter и DAF.

Сейчас место аварии осматривают специалисты следственно-оперативной группы. Правоохранители выясняют все подробности произошедшего.